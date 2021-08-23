Хорватия предложила Украине помощь в разминировании территорий на Донбассе
Хорватия выразила готовность предоставить Украине профессиональную помощь по разминированию территорий на Донбассе, привлекая к этому процессу свои специализированные фирмы
Об этом 23 августа во время брифинга по результатам встречи с главой Кабмина Денисом Шмыгалем заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
"Одним из важных направлений сотрудничества есть вопрос разминирования территорий, который является достаточно актуальным для Украины на сегодня. У нас существуют специализированные фирмы, которые занимаются этим вопросом и помощь которых мы могли бы предоставить Украине", - сказал хорватский премьер.
Он отметил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также положительно воспринимает ее евроатлантические стремления.
"Как член ЕС Хорватия поддерживает стремление Украины на пути к вступлению в Союз. Мы также поддержим эти стремления 12 октября на нашем общем саммите в Киеве", - отметил политик и подчеркнул, что Загреб готов помочь Украине в климатических и энергетических вопросах.
Отмечается, что также планируется провести заседание украинско-хорватской межправительственной комиссии.
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