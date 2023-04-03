Хорватия предлагает лечение и реабилитацию раненым военнослужащим Украины
Министр по делам ветеранов Томо Медвед во время визита в Киев заявил, что Хорватия планирует принять раненых украинских солдат
Об этом информирует Euractiv .
Министр сообщил, что правительство предложило принять украинских солдат на лечение и реабилитацию.
"Мы ожидаем, что Украина подготовит первую группу из 20 раненых бойцов, которые будут отправлены на лечение в Хорватию. После выздоровления они будут привлечены в реабилитационную программу в наших ветеранских центрах", - сказал Медвед.
В настоящее время Хорватия управляет двумя специализированными реабилитационными центрами для ветеранов войны за независимость 1991-95 годов, с планами открыть еще два.
"Наша поддержка Украины будет продолжаться - будь то политическая, финансовая, гуманитарная или военная", - добавил Медвед.
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