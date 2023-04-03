Об этом информирует Euractiv .

Министр сообщил, что правительство предложило принять украинских солдат на лечение и реабилитацию.

"Мы ожидаем, что Украина подготовит первую группу из 20 раненых бойцов, которые будут отправлены на лечение в Хорватию. После выздоровления они будут привлечены в реабилитационную программу в наших ветеранских центрах", - сказал Медвед.

В настоящее время Хорватия управляет двумя специализированными реабилитационными центрами для ветеранов войны за независимость 1991-95 годов, с планами открыть еще два.

"Наша поддержка Украины будет продолжаться - будь то политическая, финансовая, гуманитарная или военная", - добавил Медвед.