Хорватия поможет Украине с разминированием: подписано соглашение

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

"Хорватам не нужно рассказывать, что такое война, что такое агрессия: сравнительно не так давно Хорватия испытала это на себе. А последствия чувствует до сих пор: ведь не взорвавшиеся мины и снаряды не знают об окончании войны. Хорватия прошла тяжелый и долгий путь преодоления последствий. И сегодня Украине нужен опыт Хорватии в сфере разминирования и в сфере реконструкции и восстановления", - заявила Свириденко.

Она отметила, что особенности соглашения включают в себя передачу технического опыта и специального оборудования для безопасности, а также образовательные программы для гражданского населения и развитие возможностей.

"Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации производства таких машин в Украине. Сегодня мы усиливаем взаимодействие", - сказала министр.

Она добавила, что соглашение начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран. Конечной целью является очищение территории Украины от мин.