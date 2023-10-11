Хорватия поможет Украине с разминированием: подписано соглашение
Министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования
Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.
"Хорватам не нужно рассказывать, что такое война, что такое агрессия: сравнительно не так давно Хорватия испытала это на себе. А последствия чувствует до сих пор: ведь не взорвавшиеся мины и снаряды не знают об окончании войны. Хорватия прошла тяжелый и долгий путь преодоления последствий. И сегодня Украине нужен опыт Хорватии в сфере разминирования и в сфере реконструкции и восстановления", - заявила Свириденко.
Она отметила, что особенности соглашения включают в себя передачу технического опыта и специального оборудования для безопасности, а также образовательные программы для гражданского населения и развитие возможностей.
"Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации производства таких машин в Украине. Сегодня мы усиливаем взаимодействие", - сказала министр.
Она добавила, что соглашение начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран. Конечной целью является очищение территории Украины от мин.
- В понедельник, 31 июля, Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Также хорватское правительство пожертвовало 1 млн евро на разминирование территорий.
- Также 22 августа президент Украины в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы провел встречи с президентом Еврокомиссии, президентом Сербии, премьер-министрами Болгарии, Хорватии и Северной Македонии.
- Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 22 августа, заявил , что его страна выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн евро.
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