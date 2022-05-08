Хорватия поможет Украине с разминированием деоккупированных территорий

Об этом сообщил правительственный портал .

Премьер-министры Украины и Хорватии Денис Шмыгаль и Андрей Пленкович встретились в Киеве 8 мая. Глава украинского правительства назвал визит хорватского коллеги во время полномасштабной войны РФ против Украины мужественным проявлением солидарности и поддержки украинского народа.

"Хорватия имеет уникальный опыт в проведении разминирования освобожденных территорий. Уже сейчас для восстановления отдельных регионов Украины нам нужно специальное оборудование и техника. Наши эксперты приступили к переговорам по этому вопросу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, Хорватия из собственного недавнего опыта понимает боль и стремление к победе украинцев, а Украина ощущает особое отношение и поддержку со стороны хорватского народа, который через войну отстоял свою независимость. Денис Шмыгаль поблагодарил хорватов за гуманитарную, финансовую и оборонную поддержку.

Также премьер-министр отметил, что страна является одним из драйверов вступления Украины в ЕС, и напомнил, что в ближайшее время будет завершено заполнение второй части опросника для получения статуса кандидата. Денис Шмыгаль и Андрей Пленткович обсудили сотрудничество в рамках расследования Международным уголовным судом военных преступлений России в Украине.

Украинский премьер сообщил хорватскому о специальном административном счете, созданном МВФ, через который можно финансово поддержать восстановление Украины. Денис Шмыгаль также предложил выделить Украине часть средств, полученных Хорватией после последнего перераспределения МВФ.

Андрей Пленткович отметил, что его страна и дальше будет помогать Украине, а в знак солидарности хорватское посольство с 8 мая возобновляет работу в Киеве.

На 17 апреля Хорватия приютила более 14 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения РФ.

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