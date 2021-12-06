Хорватия подтвердила первые два случая заражения штаммом "Омикрон"
В понедельник, 6 декабря, Хорватия зафиксировала первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
О двух зараженных штаммом "Омикрон" сообщил Государственный институт здравоохранения Хорватии, передает Reuters.
"Мы не уверены в источнике инфекции, поскольку ни один из этих двух людей не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба", - заявил Бернард Каич, эпидемиолог Государственного института здравоохранения.
Отмечается, что инфицированные были на деловой встрече с гостями из-за границы.
- Напомним, 6 декабря Румыния также зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения.
- По данным ВОЗ, по состоянию на субботу, 4 декабря, штамм "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.
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