Хорватия подтвердила первые два случая заражения штаммом "Омикрон"

О двух зараженных штаммом "Омикрон" сообщил Государственный институт здравоохранения Хорватии, передает Reuters.



"Мы не уверены в источнике инфекции, поскольку ни один из этих двух людей не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба", - заявил Бернард Каич, эпидемиолог Государственного института здравоохранения.



Отмечается, что инфицированные были на деловой встрече с гостями из-за границы.

Напомним, 6 декабря Румыния также зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения.

По данным ВОЗ, по состоянию на субботу, 4 декабря, штамм "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

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