Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч прошел на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Основное время истекло со счетом 2:2. На 34-й минуте Дониелл Мален вывел Нидерланды вперед, однако впоследствии за хорватом дублем отличился Марио Пашалич.

Драматический момент произошел на 96-й минуте. Ноа Ланг подобрал мяч в штрафной и отправил его под перекладину ворот Хорватии - 2:2. Командам пришлось играть овертайм.

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На 98-й минуте форвард сборной Хорватии Бруно Петкович сделал счет 3:2 в пользу гостей.

Точку в матче поставил Лука Модрич, реализовавший пенальти Хорватии на 116-й минуте – 4:2.

Матч за третье место и финал пройдут 18 июня. Завтра второго финалиста определят в матче Испания – Италия.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Полуфинал

14 июня

Нидерланды – Хорватия 2:4

Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Пашалыч, 55 (пен.), 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)