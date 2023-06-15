Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций
В первом полуфинале Лиги наций сборная Хорватии оказалась лучше Нидерландов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч прошел на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Основное время истекло со счетом 2:2. На 34-й минуте Дониелл Мален вывел Нидерланды вперед, однако впоследствии за хорватом дублем отличился Марио Пашалич.
Драматический момент произошел на 96-й минуте. Ноа Ланг подобрал мяч в штрафной и отправил его под перекладину ворот Хорватии - 2:2. Командам пришлось играть овертайм.
Фото: Getty ImagesНа 98-й минуте форвард сборной Хорватии Бруно Петкович сделал счет 3:2 в пользу гостей.
Точку в матче поставил Лука Модрич, реализовавший пенальти Хорватии на 116-й минуте – 4:2.
Матч за третье место и финал пройдут 18 июня. Завтра второго финалиста определят в матче Испания – Италия.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
Лига наций
Полуфинал
14 июня
Нидерланды – Хорватия 2:4
Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Пашалыч, 55 (пен.), 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила группу Ирландию и Армению.
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