Хорватия победила Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
В матче за третье место чемпионата мира - 2022 сборная Хорватии обыграла Марокко и выиграла бронзовые медали турнира в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе хорватов на 7-й минуте вывел вперед Йошко Гвардиол. Марокканцы почти сразу отыгрались усилиями Ашрафа Дари. В конце первого тайма сборная Хорватии снова повела в счете – забил Мислав Оршич.
Хорватия победила Марокко 2:1 и стала бронзовым медалистом чемпионата мира в Катаре.
В финале ЧМ-2022 18 декабря встретятся Аргентина и Франция. Матч начнется в 17:00.
ЧМ-2022
Матч за третье место
17 декабря
Хорватия – Марокко 2:1
Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 – Дари, 9
- Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил , что Лионель Месси заслужил того, чтобы выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины.
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