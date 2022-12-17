Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе хорватов на 7-й минуте вывел вперед Йошко Гвардиол. Марокканцы почти сразу отыгрались усилиями Ашрафа Дари. В конце первого тайма сборная Хорватии снова повела в счете – забил Мислав Оршич.

Хорватия победила Марокко 2:1 и стала бронзовым медалистом чемпионата мира в Катаре.

В финале ЧМ-2022 18 декабря встретятся Аргентина и Франция. Матч начнется в 17:00.

ЧМ-2022

Матч за третье место

17 декабря

Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 – Дари, 9

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил , что Лионель Месси заслужил того, чтобы выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины.

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