Хорватия по пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Вакре Японию в конце первого тайма вывел вперед Дайзен Маэда. На 55-й минуте счет сравнял Иван Перишич.

В основное время команды победителя не определили, и игра перешла в овертайм. В нем соперники не смогли забить и разыграли путевку в четвертьфинал в серии одиннадцатиметровых послематчевых.

Пенальти вернее пробила сборная Хорватии.

В четвертьфинале Хорватия 9 декабря встретится с сильнейшим из пары Бразилия – Южная Корея, которые начнут матч 1/8 финала сегодня в 21:00.

ЧМ-2022

1/8 финала

5 декабря

Япония – Хорватия 1:1 (1:1, 1:3 – по пен.)

Голы : Маэда, 43 - Перишич, 55

3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира - 2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.

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