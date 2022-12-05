Хорватия по пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
В понедельник, 5 декабря, в 1/8 финала чемпионате мира по футболу сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила Японию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Аль-Вакре Японию в конце первого тайма вывел вперед Дайзен Маэда. На 55-й минуте счет сравнял Иван Перишич.
В основное время команды победителя не определили, и игра перешла в овертайм. В нем соперники не смогли забить и разыграли путевку в четвертьфинал в серии одиннадцатиметровых послематчевых.
Пенальти вернее пробила сборная Хорватии.
В четвертьфинале Хорватия 9 декабря встретится с сильнейшим из пары Бразилия – Южная Корея, которые начнут матч 1/8 финала сегодня в 21:00.
ЧМ-2022
1/8 финала
5 декабря
Япония – Хорватия 1:1 (1:1, 1:3 – по пен.)
Голы : Маэда, 43 - Перишич, 55
- 3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира - 2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.
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