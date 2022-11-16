Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 российского производства

Об этом сообщает издание Jutarnji .

Отмечается, что у некоторых вертолетов в следующем году завершатся ресурсы для технического обслуживания, поэтому передача техники - "наиболее рациональное решение". По данным издания, вертолеты советского и российского производства будут выведены из строя до 2026 года.

Сообщается, что эта техника уступает новым моделям от НАТО из-за отсутствия устройств и оборудования для оперативной совместимости.

Издание отмечает, что правительство Хорватии планирует заменить переданные Ми-8 на вертолеты Black Hawk, которые страна планирует приобрести у США.

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