Хорватия переходит на евро, – решение Совета ЕС
Хорватия присоединится к зоне евро с 1 января 2023 года
Об этом Совет ЕС сообщает на своем сайте.
Во вторник, 12 июля, Совет принял последние три правовых акта, необходимых для того, чтобы Хорватия могла стать членом еврозоны с 1 января 2023 года.
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