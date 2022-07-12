Хорватия переходит на евро, – решение Совета ЕС

Об этом Совет ЕС сообщает на своем сайте.

Во вторник, 12 июля, Совет принял последние три правовых акта, необходимых для того, чтобы Хорватия могла стать членом еврозоны с 1 января 2023 года.

Президент США передал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО для ратификации в сенат.

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