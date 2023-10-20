Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
Во время встречи министров обороны Хорватии Марио Банозича и США Ллойда Остина лидеры сообщили, что Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8
Об этом говорится в стенограмме министерства обороны США.
"Мы ценим непреклонную приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь", - сказал Остин.
В то же время Банозич заявил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии указывает на готовность отвергнуть разногласия и направить усилия на будущее.
- Украина получит 6,5 млн. евро на нужды гуманитарного разминирования от правительств Хорватии и Испании.
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