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Война с Россией: хроника
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Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

20 октября, 2023 пятница
07:56
Война с Россией вертолет Ми-8МТВ.

Во время встречи министров обороны Хорватии Марио Банозича и США Ллойда Остина лидеры сообщили, что Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8

Об этом говорится в стенограмме министерства обороны США.

"Мы ценим непреклонную приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь", - сказал Остин.

В то же время Банозич заявил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии указывает на готовность отвергнуть разногласия и направить усилия на будущее.

  • Украина получит 6,5 млн. евро на нужды гуманитарного разминирования от правительств Хорватии и Испании.
Украина
Хорватия
США
Ллойд Остин
помощь Украине
Мир про Украину
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