Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

Об этом говорится в стенограмме министерства обороны США.

"Мы ценим непреклонную приверженность Хорватии помочь Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь", - сказал Остин.

В то же время Банозич заявил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии указывает на готовность отвергнуть разногласия и направить усилия на будущее.