Хорватия отказалась организовать авиаперелет для российских дипломатов, высланных из страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По словам Захаровой, официальный Загреб отказал им в совершении авиарейса в целях эвакуации группы сотрудников посольства РФ в Хорватии с семьями. Москва назвала такие действия "коварными" и "издевательствами".

"Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, упорно и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до коварства", - говорится в заявлении.

В МИД РФ пообещали "достойный ответ" за "негуманное, издевательское отношение" к россиянам.

Напомним, 7 апреля власти Хорватии решили выслать из страны ряд российских дипломатов, следуя примеру других стран-членов ЕС и НАТО. Такое решение Загреба стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине.

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