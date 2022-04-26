Хорватия отказалась организовать авиаперелет для российских дипломатов, высланных из страны.
Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Хорватии отказались организовать авиаперелет из Загреба высланных из страны сотрудников российского посольства.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По словам Захаровой, официальный Загреб отказал им в совершении авиарейса в целях эвакуации группы сотрудников посольства РФ в Хорватии с семьями. Москва назвала такие действия "коварными" и "издевательствами".
"Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, упорно и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до коварства", - говорится в заявлении.
В МИД РФ пообещали "достойный ответ" за "негуманное, издевательское отношение" к россиянам.
- Напомним, 7 апреля власти Хорватии решили выслать из страны ряд российских дипломатов, следуя примеру других стран-членов ЕС и НАТО. Такое решение Загреба стало реакцией на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Украине.
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