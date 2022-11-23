Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.

"Загреб рассматривает две опции помощи Украине: тренировку украинских военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны", - сообщил он.

По словам Николенко, украинская сторона работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС через хорватский парламент.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны страны Марио Банозича на проведение в стране учения военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Миланович мотивировал это тем, что согласно конституции инициировать такой запрос может только президент, правительство или парламент, а также другие формальные причины. В офисе президента отметили, что министр обороны Марио Баножич якобы не указал, чем именно украинские военные будут заниматься в Хорватии.

"Речь не идет об отказе Хорватии от тренировки украинских военных. Действительно, в соответствии со своими полномочиями президент Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны. В то же время это не означает, что решение не будет принято", - пояснил спикер МИД.

14 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины. Военные будут обучать оказывать медицинскую помощь, организовывать материально-техническое обеспечение, а также противодействовать химической, биологической или ядерной угрозе. Тренировочная миссия будет длиться два года. Для этого Европейский союз выделил 106 миллионов евро.

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