Хорватия не отказалась тренировать бойцов ВСУ. В МИД рассказали о двух функциях помощи Украине
Хорватия рассматривает возможность тренировки украинских военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.
"Загреб рассматривает две опции помощи Украине: тренировку украинских военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны", - сообщил он.
По словам Николенко, украинская сторона работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС через хорватский парламент.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны страны Марио Банозича на проведение в стране учения военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Миланович мотивировал это тем, что согласно конституции инициировать такой запрос может только президент, правительство или парламент, а также другие формальные причины. В офисе президента отметили, что министр обороны Марио Баножич якобы не указал, чем именно украинские военные будут заниматься в Хорватии.
"Речь не идет об отказе Хорватии от тренировки украинских военных. Действительно, в соответствии со своими полномочиями президент Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны. В то же время это не означает, что решение не будет принято", - пояснил спикер МИД.
- 14 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины. Военные будут обучать оказывать медицинскую помощь, организовывать материально-техническое обеспечение, а также противодействовать химической, биологической или ядерной угрозе. Тренировочная миссия будет длиться два года. Для этого Европейский союз выделил 106 миллионов евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное