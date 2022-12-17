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Хорватия - Марокко: где и когда смотреть матч за третье место на ЧМ-2022

17 декабря, 2022 суббота
06:30
Спорт

Сегодня, 17 декабря, в матче за третье место на ЧМ-2022 сыграют сборные Хорватии и Марокко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Хорватия – Марокко начнется в 17:00 на стадионе "Халифа Интернешнел Стедиум" в Дохе. Команды разыграют медали за третье место на ЧМ-2022.

Хорватия в группе сыграла вничью с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) и обыграла Канаду (4:1). В плей-офф хорваты оказались сильнее Японии в 1/8 финала (1:1, 3:1) и Бразилии в четвертьфинале (0:0, 1:1, 4:2).

На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F. В 1/8 финала марокканцы обыграли в серию послематчевых пенальти испанцев (0: 0, 3:0). В четвертьфинале Марокко выбило Португалию (1:0).

Однако Хорватии и Марокко не хватило везения в полуфинальных поединках. Марокканцы уступили Франции (0:2), а Аргентина вышла в финал благодаря победе над Хорватией – 3:0.

ЧМ-2022

Матч за третье место

17 декабря

Хорватия – Марокко

Доха, стадион "Халифа Интернешнел Стедиум"

Начало в 17:00

Трансляция - Megogo, сайт "Суспильне Спорт" и региональные телеканалы "Суспильне"

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Хорватия
чемпионат мира-2022
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