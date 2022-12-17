Хорватия - Марокко: где и когда смотреть матч за третье место на ЧМ-2022
Сегодня, 17 декабря, в матче за третье место на ЧМ-2022 сыграют сборные Хорватии и Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Хорватия – Марокко начнется в 17:00 на стадионе "Халифа Интернешнел Стедиум" в Дохе. Команды разыграют медали за третье место на ЧМ-2022.
Хорватия в группе сыграла вничью с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) и обыграла Канаду (4:1). В плей-офф хорваты оказались сильнее Японии в 1/8 финала (1:1, 3:1) и Бразилии в четвертьфинале (0:0, 1:1, 4:2).
На групповом раунде Марокко сыграло вничью с Хорватией (0:0), победило Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и финишировало первым в квартете F. В 1/8 финала марокканцы обыграли в серию послематчевых пенальти испанцев (0: 0, 3:0). В четвертьфинале Марокко выбило Португалию (1:0).
Однако Хорватии и Марокко не хватило везения в полуфинальных поединках. Марокканцы уступили Франции (0:2), а Аргентина вышла в финал благодаря победе над Хорватией – 3:0.
ЧМ-2022
Матч за третье место
17 декабря
Хорватия – Марокко
Доха, стадион "Халифа Интернешнел Стедиум"
Начало в 17:00
Трансляция - Megogo, сайт "Суспильне Спорт" и региональные телеканалы "Суспильне"
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию.
- Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым передачам на чемпионатах мира.
- Кроме того, Месси назвал выход в финал чемпионата мира-2022 по футболу одним из самых трогательных моментов в карьере.
- А 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко.
- Сразу 5 важных игроков пропустили последнюю тренировку сборной Франции, которая 18 декабря сыграет в финале ЧМ-2022.
- 16 декабря ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале ЧМ-2022 в Катаре.
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