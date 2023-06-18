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Хорватия - Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций

18 июня, 2023 воскресенье
08:01
Спорт

Сегодня, 18 июня, в финале Лиги наций сборная Хорватии сыграет против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги наций Хорватия обыграла Нидерланды, а Испания оказалась лучше Италии.

Букмекеры прогнозируют, что Испания - фаворит финала Лиги наций, коэффициент 2,10. Выигрыш Хорватии оценивается в 3,90. Ничья в основное время – 3,60.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Финал

18 июня

Хорватия – Испания

Роттердам, стадион "Де Кейп"

Начало – 21:45

Трансляция - Мегого

  • Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
Хорватия
Испания
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