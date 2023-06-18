Хорватия - Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги наций Хорватия обыграла Нидерланды, а Испания оказалась лучше Италии.

Букмекеры прогнозируют, что Испания - фаворит финала Лиги наций, коэффициент 2,10. Выигрыш Хорватии оценивается в 3,90. Ничья в основное время – 3,60.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Финал

18 июня

Хорватия – Испания

Роттердам, стадион "Де Кейп"

Начало – 21:45

Трансляция - Мегого