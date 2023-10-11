Хорватия и Испания предоставит Украине €6,5 млн на нужды гуманитарного разминирования
Украина получит 6,5 млн евро на нужды гуманитарного разминирования от правительств Хорватии и Испании
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
О помощи страны объявили на проходящей в Хорватии Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине. На ней присутствовали представители более 40 иностранных государств – министры обороны, иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций.
"Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил, что уже завтра правительство этой страны примет решение об оказании Украине помощи в гуманитарном разминировании в размере 5 миллионов евро. Также министр иностранных дел Испании по вопросам Европейского Союза и сотрудничества сообщил, что Испания выделит 1,5 миллиона евро в поддержку гуманитарного разминирования в Украине", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она поблагодарила партнеров за оказанную помощь и подчеркнула, что гуманитарное разминирование – это одно из условий восстановления и дальнейшего экономического роста Украины.
- Днем ранее, 10 октября, министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Особенности соглашения включают в себя передачу технического опыта и специального оборудования для безопасности, а также образовательные программы для гражданского населения и развития возможностей.
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