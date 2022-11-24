Хорватия будет учить украинских военных, - Резников
Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных на территории страны
Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных на территории страны
Об этом Алексей Резников написал в Твиттере.
"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", - отметил министр обороны.
Управление хорватии пришлось принять решение о переезде #UAarmy in ????????.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
А современная, хорошо-тренировавшаяся армия с энергичными партнёрами будет определенно пострадать в пакете российских murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Марио Банозич для вашего поддержания!
Резников выразил благодарность за поддержку премьеру Хорватии Андрею Пленковичу и министру обороны Марио Баножичу.
- Напомним, накануне Загреб рассматривал две опции помощи Украине: тренировки наших военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны.
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