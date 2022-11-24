Хорватия будет учить украинских военных, - Резников

Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных на территории страны

Об этом Алексей Резников написал в Твиттере.

"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", - отметил министр обороны.

Резников выразил благодарность за поддержку премьеру Хорватии Андрею Пленковичу и министру обороны Марио Баножичу.

Напомним, накануне Загреб рассматривал две опции помощи Украине: тренировки наших военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb