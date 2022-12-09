Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022
Сегодня, 9 декабря, в стартовом матче 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.
На пути в четвертьфинал Хорватия прошла Японию в 1/8 финала, а в группе F опередила Бельгию и Канаду, однако уступила Марокко.
Бразилия победила Южную Корею в 1/8 финала, а в группе G опередила Швейцарию, Камерун и Сербию.
ЧМ-2022
Четвертьфинал
9 декабря
Хорватия – Бразилия
Аль-Райян, стадион "Эдьюкейшн Сити"
Начало в 17:00
Трансляция - Megogo, "Общественное Спорт" и местные телеканалы "Общественного"
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5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию . В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
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