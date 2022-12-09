Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.

На пути в четвертьфинал Хорватия прошла Японию в 1/8 финала, а в группе F опередила Бельгию и Канаду, однако уступила Марокко.

Бразилия победила Южную Корею в 1/8 финала, а в группе G опередила Швейцарию, Камерун и Сербию.

ЧМ-2022

Четвертьфинал

9 декабря

Хорватия – Бразилия

Аль-Райян, стадион "Эдьюкейшн Сити"

Начало в 17:00

Трансляция - Megogo, "Общественное Спорт" и местные телеканалы "Общественного"

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