Хорватии – да, Болгарии и Румынии – нет: ЕС принял решение о новых членах "шенгена"
Главы МВД стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской, но согласились на присоединение Хорватии
Об этом сообщает Digi24.
Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену.
Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно в отношении Хорватии, второе – в отношении Болгарии и Румынии, то их голос также был против.
"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!" - говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.
"Румыния и Болгария, по моему мнению, готовы стать членами Шенгенской зоны. Я благодарен этим странам за всю работу, которую они проделали в течение последнего года и месяца. Я убежден, что их время придет скоро" - сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила о разочаровании тем, что не удалось утвердить присоединение Болгарии и Румынии, однако заявила, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы эти страны все же присоединились к Шенгену как можно скорее.
- Напомним, 10 ноября Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
- В середине октября этот орган также призвал включить в "шенген" также Румынию и Болгарию.
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