Хорват Йовичевич подтвердил, что больше не тренирует "Шахтер", - СМИ

Об этом сообщают хорватские СМИ, пишет "Трибуна".

Йовичевич коротко подтвердил, что покинул "Шахтер". От более развернутого комментария специалист отказался. В настоящее время он находится в Загребе.

По информации ряда украинских СМИ, владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича.

Клуб уже ищет нового главного тренера. Рассматривается несколько европейских специалистов и тренер "Зари" Патрик ван Леувен.

Футбол TIME утверждает, что хорвата заменит нидерландец Патрик ван Леувен. По данным Романа Бебеха из "Бомбардира", контракт с Йовичевичем будет расторгнут.

Карьера Игоря Йовичевича

Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".

Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.

Команда выиграла УПЛ и вышла в плей-офф Лиги Европы.