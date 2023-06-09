Хорват Йовичевич подтвердил, что больше не тренирует "Шахтер", - СМИ
Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич подтвердил хорватским СМИ, что больше не работает в донецком клубе
Об этом сообщают хорватские СМИ, пишет "Трибуна".
Йовичевич коротко подтвердил, что покинул "Шахтер". От более развернутого комментария специалист отказался. В настоящее время он находится в Загребе.
По информации ряда украинских СМИ, владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича.
Клуб уже ищет нового главного тренера. Рассматривается несколько европейских специалистов и тренер "Зари" Патрик ван Леувен.
Футбол TIME утверждает, что хорвата заменит нидерландец Патрик ван Леувен. По данным Романа Бебеха из "Бомбардира", контракт с Йовичевичем будет расторгнут.
Карьера Игоря Йовичевича
Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист играл за "Карпаты". Позже тренировал львовский клуб, а с 2020 по лето 2022 года возглавлял СК "Днепр-1".
Под руководством 49-летнего хорвата "Шахтер" сыграл 40 матчей, в которых они одержали 24 победы.
Команда выиграла УПЛ и вышла в плей-офф Лиги Европы.
- 8 июня украинские футбольные СМИ распространили информацию, что донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с хорватским тренером Игорем Йовичевичем.
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