Хорошо знаю, что от меня требуется в одном из самых больших клубов Азии, - Ярмоленко

Об этом сообщает официальный сайт "Аль-Айна".

"Я хорошо знаю, что от меня требуется в новом испытании в одном из крупнейших клубов Азиатского континента. Я люблю испытания, связанные с исключительным опытом, как здесь, в Азии, поэтому с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад в получение из "Аль-Айном" титулов. У нас есть все причины, позволяющие нам достичь наших амбиций как сильной команды и клуба", - сказал Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко заключил с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов контракт на один сезон. Украинец перешел из "Вест Хэма" в "Аль-Айн" на правах свободного агента, поскольку у него закончился контракт с англичанами.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Хэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

"Аль-Айн" возглавляет украинец Сергей Ребров, под руководством которого Андрей Ярмоленко играл в киевском "Динамо". В прошлом сезоне он привел клуб к победе в чемпионате и Кубке ОАЭ.

15 мая Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

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