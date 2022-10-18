Об этом сообщает Associated Press.

В своем заявлении полиция Копенгагена отметила, что провела ряд предварительных расследований того, что она называет "местами преступления" с помощью Вооруженных сил Дании и в сотрудничестве, в частности, с датским агентством безопасности и разведки.

"Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это кажется не просто спланированным, а очень хорошо спланированным", – сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков и добавил, что дальнейшим расследованием инцидентов будет заниматься совместная следственная группа.

О сроках завершения пока у власти Дании сказать не могут.

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