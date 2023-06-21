Об этом сообщает МИД Китая.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "кризиса в Украине", и высоко оценивает позитивную роль, которую Южная Африка и другие африканские страны сыграли в этом отношении", - заявила представитель, комментируя визит делегации лидеров стран Африки в Украину и Россию прошлого недели.

По ее словам, их усилия "хорошо отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".

"Факты показали, что война и санкции не решат никакой проблемы; диалог и переговоры являются единственным реальным выходом", - отметила Нин.

Она добавила, что Китай готов работать со всеми сторонами, включая африканские страны, для создания благоприятных условий для "политического урегулирования украинского кризиса".

Позиция ЮАР о войне России в Украине

В мае президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН. До этого украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.

Уже 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Киеве он все же представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины. Также отмечалось, что президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, и опроверг слова своего представителя.

17 июня делегация Южно-Африканской Республики прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной. Российский диктатор подверг критике ключевые тезисы по "мирному плану" ЮАР, поскольку там содержался призыв к уважению границ. Владимир Зеленский тоже фактически отверг африканский план и сказал, что пока нет реальной альтернативы украинскому мирному плану, ключевым положением которого является немедленный вывод российских войск из Украины.

В свою очередь президент ЮАР заявил об оптимизме после визита в Киев и Москву.