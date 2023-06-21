"Хорошо отражают призыв международного сообщества к деэскалации": в МИДе Китая заявили о поддержке "мирных инициатив" лидеров стран Африки
Пекин высоко оценивает усилия африканских стран, направленные на мирное урегулирование "кризиса в Украине", сказала представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Об этом сообщает МИД Китая.
"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "кризиса в Украине", и высоко оценивает позитивную роль, которую Южная Африка и другие африканские страны сыграли в этом отношении", - заявила представитель, комментируя визит делегации лидеров стран Африки в Украину и Россию прошлого недели.
По ее словам, их усилия "хорошо отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".
"Факты показали, что война и санкции не решат никакой проблемы; диалог и переговоры являются единственным реальным выходом", - отметила Нин.
Она добавила, что Китай готов работать со всеми сторонами, включая африканские страны, для создания благоприятных условий для "политического урегулирования украинского кризиса".
Позиция ЮАР о войне России в Украине
В мае президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН. До этого украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
Уже 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Киеве он все же представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза по войне России против Украины. Также отмечалось, что президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, и опроверг слова своего представителя.
17 июня делегация Южно-Африканской Республики прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной. Российский диктатор подверг критике ключевые тезисы по "мирному плану" ЮАР, поскольку там содержался призыв к уважению границ. Владимир Зеленский тоже фактически отверг африканский план и сказал, что пока нет реальной альтернативы украинскому мирному плану, ключевым положением которого является немедленный вывод российских войск из Украины.
В свою очередь президент ЮАР заявил об оптимизме после визита в Киев и Москву.
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