English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Хороший" Ленин
OPINION

"Хороший" Ленин

Галина Пагутяк
27 октября, 2022 четверг
22:05
Мнение

Абсолютное большинство мастеров Расстрелянного Возрождения верили в "хорошего" Ленина и плохого Сталина

В юности мне приходилось слышать, а впоследствии даже читать у диссидентов, что Сталин, конечно, еще тот отморозок, а Ленин — меньшее зло. И если бы Сталин не захватил власть, у нас не было бы таких тотальных репрессий. Ну, и русский народ тоже пострадал, он в этом не виноват. А русская культура – велика и престижна. Моя учеба на украинской филологии была на треть украинской, особенно в Киевском университете, куда я перевелась из Львовского. Поэты моего поколения писали стихи о Ленине не только "в качестве паровоза" – в каждой поэтической книге или подборке должно было быть стихотворение о Ленине или Коммунистической партии, или хотя бы о мире. "Я цветы Ленину принес", — написал когда-то сейчас известный поэт, мой товарищ юности. Сейчас это выглядело бы извращением и вызывало бы дикий хохот. А тогда легкое удивление.

Культ Сталина был развенчан, поэтому об Иосифе Виссарионовиче не писали. О нем молчали. В украинской литературе был себе такой писатель Владимир Канивец, которому было позволено писать о Ленине, вожде мирового пролетариата. Конечно, Канивец сидел на самом верхушке литературного Олимпа и был недостижим даже для своих коллег. Тогда говорили о подобных членах секты социалистического реализма так, как сейчас говорят о мобилизованных россиянах: они не виноваты, их заставили. Надо было выживать.

Украинские власти за 30 лет ни разу не пытались разрубить гордиев узел, держа впрок "хорошего Ленина" и Расстрелянное Возрождение для умиротворения общества

Собственно, для того я и это пишу, чтобы мы все наконец поняли, что времена изменились, а методы нет. И украинские власти за 30 лет ни разу не пытались разрубить гордиев узел, держа впрок "хорошего Ленина" и Расстрелянное Возрождение для умиротворения общества. Правда, общество рушило памятники вождю как методически, так и спонтанно по всей Украине без разрешения центральной власти.

Абсолютное большинство художников расстрелянного Возрождения верили в "хорошего" Ленина и плохого Сталина, ибо были пролетарского и крестьянского происхождения, большевиками, революционерами, и верили в коммунизм. У некоторых были руки по локоть в крови. Они, подобно нынешнему сучукрлиту, отвергали традиционную украинскую культуру, но в отличие от него были очень талантливы и бессознательно работали на украинскую государственность, потому что украинцы могли читать между строк.

У нас принято идеализировать жертв. Они мешали Сталину создавать гигантскую тоталитарную машину, поэтому в 30-е годы их начали уничтожать. Произведения этих художников, конечно, стали достоянием культуры, но не следует забывать, что они искренне верили в коммунистические идеалы и хорошего Ленина. Рано или поздно они захотели бы выйти за пределы примитивной идеологической голограммы, удовлетворявшей массы: социальное равенство, доступ к образованию, жертвенность ради идеи. И спросили бы себя: "Что произошло с нашей революцией? Почему у украинских крестьян отбирают все и морят голодом? Почему среди равных есть более равные?". И пришли бы к выводу, что Сталин исказил ленинскую политику, а значит, его нужно прогнать.

У нас принято идеализировать жертв. Они мешали Сталину создавать гигантскую тоталитарную машину, поэтому в 30-е годы их начали уничтожать. Произведения этих художников, конечно, стали достоянием культуры, но не следует забывать, что они искренне верили в коммунистические идеалы и хорошего Ленина.

Так началась глорификация Ленина и она продолжалась вплоть до Независимости. Выхватывались цитаты вождя об Украине, создавались музеи, ставились памятники, которые ассоциировались со светлым будущим, а не тем, во что превратилась Российская империя – в Зону, окруженную колючей проволокой. Каждый, кто попадал в Москву, стремился посмотреть на Ленина в гробу. То есть по собственному желанию. А художники до конца 80-х, даже репрессированные, не верили в реальность Украины как самостоятельного государства. По меньшей мере грезили об очищении Системы и вольности, например, украинизации, открытии границ, ослаблении КГБ. Ибо у них не было доступа к архивам и книгам в спецхранах, которые помогли бы увидеть желто-голубой свет в конце тоннеля.

Зато можно было добиться успеха в Москве, если ты музыкант, режиссер или художник и пропасть там навеки для Украины.

Кровь – это еще не все. Культурный экзил во времена брежневского застоя в Москву или Нью-Йорк – нет разницы. Обрубленные корни все равно засохнут. И когда распался СССР, украинские художники, стоявшие рядом со старыми коммунистами ленинской закалки, стали на колени и с протянутой рукой перед левыми коммунистами.

Но это уже другая история, хотя мораль та же.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Культура
Читайте также:
Вихід у відкритий космос, Тяньгун
27 октября, 2022 четверг
Ученые предположили, почему инопланетные цивилизации не прилетают на Землю
28 октября, 2022 пятница
Это уже совсем другая речь, чем были в начале войны, - Княжицкий о выступлении Путина
29 октября, 2022 суббота
В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 октября
22:15
Почему какая-то кучка лиц из Кремля может решать, будет ли еда у людей в Египте или в Бангладеше, - Зеленский
22:09
Эксклюзив
Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, - дипломат Мэтью Брайза
22:03
OPINION
Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
21:47
Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
21:15
Обновлено
Мудрик
УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
21:07
Съели кенгуру, съели бизона: трагедия в Ямпольском зоопарке или как россияне издевались над животными во время оккупации
20:57
В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб
20:33
В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
20:32
Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
20:24
С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины
20:09
В Украине создан дагестанский добровольческий батальон
20:02
Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"
20:01
OPINION
Путин. Все-таки пожизненное
20:00
Во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадало 50 человек
19:24
Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
19:06
Эксклюзив
Сколько бы сейчас Китай не говорил ласковых слов в сторону России, для него ее больше нет, – дипломат Харченко
19:04
Геннадий Труханов
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
18:59
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
18:26
ГРУ РФ через сеть подставных компаний в Нидерландах закупает военные технологии, - СМИ
18:21
В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко
18:20
Эксклюзив
Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
18:15
Эксклюзив
Михаил Мишустин
Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин
18:13
"Hommage à l&#39;Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
18:08
Эксклюзив
Украина будет бороться за независимость и будет освобождать свою территорию в любую погоду, - эксперт по вопросам безопасности Варченко
18:02
OPINION
Надо просто перестать манипулировать
17:52
Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"
17:24
Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
17:10
Эксклюзив
курс доллара
Пока нет оснований для роста доллара и серьезных изменений официального курса на сегодняшний день не ожидается, - экономист Пендзин
17:00
Эксклюзив
китай
Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
16:58
Словения передала Украине 28 танков М-55S
16:56
В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
16:49
Эксклюзив
Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
16:43
На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым
16:25
Обновлено
Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
16:07
OPINION
Штаймайер заговорил словами посла Мельника
16:05
Эксклюзив
Китай имеет выгоду из РФ, а Путин не удовлетворен уровнем поддержки Пекина, - китаевед Коваль
15:58
Украина освободила из российского плена еще 52 человека
15:57
Имели при себе рубли и записи разговоров с деэнеровцами: пограничники задержали коллаборантов, которые ехали в Киев
15:54
Эксклюзив
Если в Беларуси сейчас дадут приказ о наступлении, то нужно 1,5 – 2 месяца, чтобы собрать силы, – военный обозреватель Попович
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV