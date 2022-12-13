Об этом стало известно из twitter.

"Итак, конец Окружному административному суду города Киева. Хороший день для судебной реформы в Украине. Если судьи заменяющего его суда будут назначены по конкурсной и открытой процедуре через новые ВККС и ВСП, то поводов для празднования будет еще больше", - подчеркнула британский дипломат.

17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева

9 декабря 2022 Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 12 декабря поддержал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева.

13 декабря Рада ликвидировала скандальный ОАСК и создала вместо него Киевский городской окружной админсуд.

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