"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым
Владимир Зеленский 4 октября провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым и поделился, что чиновники обсудили "хорошие вещи для Украины"
Об этом он рассказал в вечернем обращении .
Зеленский также отметил, что Украине удалось осуществить кое-что важное в вопросах безопасности.
"Краткий отчет за этот день. Были разные совещания, и среди главных - совещание с руководителем ГУР. Содержательное. О хороших вещах для Украины - кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали - позже", - рассказал глава государства.
Он также сообщил, что на селекторе был доклад руководителя СБУ о противодействии коллаборантам.
"Тоже содержательно", - добавил Зеленский.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.
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