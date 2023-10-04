"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым

Об этом он рассказал в вечернем обращении .

Зеленский также отметил, что Украине удалось осуществить кое-что важное в вопросах безопасности.

"Краткий отчет за этот день. Были разные совещания, и среди главных - совещание с руководителем ГУР. Содержательное. О хороших вещах для Украины - кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали - позже", - рассказал глава государства.

Он также сообщил, что на селекторе был доклад руководителя СБУ о противодействии коллаборантам.

"Тоже содержательно", - добавил Зеленский.