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Главная Война с Россией "Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым

"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым

4 октября, 2023 среда
21:41
Война с Россией

Владимир Зеленский 4 октября провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым и поделился, что чиновники обсудили "хорошие вещи для Украины"

Об этом он рассказал в вечернем обращении .

Зеленский также отметил, что Украине удалось осуществить кое-что важное в вопросах безопасности.

"Краткий отчет за этот день. Были разные совещания, и среди главных - совещание с руководителем ГУР. Содержательное. О хороших вещах для Украины - кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали - позже", - рассказал глава государства.

Он также сообщил, что на селекторе был доклад руководителя СБУ о противодействии коллаборантам.

"Тоже содержательно", - добавил Зеленский.

  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.
Владимир Зеленский
ГУР
Кирилл Буданов
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