Они просят для себя "нансеновские паспорта", аналог документа для лиц без гражданства, который издавался по решению Лиги Наций с 1922 по 1938 год для беженцев Первой мировой. Тогда было выдано 450 тыс. паспортов, среди других из них получили (если верить Википедии) Иван Бунин, Владимир Набоков, Анна Павлова, Сергей Рахманинов, Илья Репин, Игорь Стравинский, Георгий Гурджиев, Зеев Жаботинский и уцелевшая часть императорской семьи.

При этом желающие нансеновские паспорта забывают, в каких условиях было принято решение после Первой мировой. Часть государств прекратила существование, часть стран была охвачена длительными внутренними конфликтами, а вдобавок СССР лишил гражданства 800 тыс. беженцев гражданской войны. Это и стало последней каплей, пришлось созвать международную конференцию под эгидой Лиги Наций. Не забывайте, что 320 тыс. паспортов, то есть свыше 70%, было выдано армянам, бежавшим от первого геноцида XX века, позже также ассирийцам и другим постгеноцидным народам.

Читайте также: Трибунал по преступлению агрессии: удастся ли наказать руководство РФ

Другими словами, нансеновские паспорта выдавались не тем, кто хотел жить без гражданства, а тем, кто такого гражданства был лишен войной. Сегодня в РФ войны нет, она сама несет войну на другие земли.

Если уже выдавать нансеновские паспорта, то представителям национально-освободительных движений порабощенных народов, которые успели уйти от преследований, чтобы они могли свободно ездить по миру и рассказывать о судьбе своих народов и их стремлениях. Нансеновский паспорт — это не индульгенция от гражданства и присущей ему ответственности, а спасательный круг для тех, кого лишили права на страну, а может, и жизнь.

Читайте также: Не всякое завершение войны победа

Для меня эта история укладывается в общий тренд по поводу отказа от "русской" идентичности, о котором я писал уже дважды, а еще недавно писала Ольга Духнич. Это о "казахорожденном предпринимателе из Израиля" и других подобных историях.

Когда раскаяние невозможно, а ответственность отрицаема, остается изменить идентичность или взять в руки нансеновский паспорт и стать человеком без страны, человеком ниоткуда. Не все ведь могут похвастаться еврейской бабушкой или фактом рождения в Казахстане.

Кстати, сам Фритоф Нансен получил Нобелевскую премию мира в 1922, а его Международный офис по делам беженцев — в 1938. Потому что это о заботе и спасении, а не о способе сменить шляпу.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.