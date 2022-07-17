Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мне и моим побратимам не хочется видеть россиян в нашей стране. Ни хороших, ни плохих. Мы не знаем, что будет, когда мы будем их встречать за границей, не то что в Украине. Поэтому я считаю, что определенное время мы не будем рады россиянам в нашей стране", - убежден Вышебаба.

Доброволец ВСУ подчеркнул, что россияне, которые хотят сейчас помочь Украине, делают свое дело.

"Я думаю, что хорошие россияне это те, кто устраивают диверсии на территории Российской Федерации. Поджигают военкоматы и нефтебазы. А те, кто молчит, или просто поддерживает украинцев словами, не заслуживают нашего внимания. Сейчас слов мало. Сктолько жертв, что сочувствием здесь не поможешь. Поэтому хороших или плохих россиян видеть в нашей стране не очень хочется", - добавил он.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 17 июля российские кафиры потеряли около 38 300 убитыми.

17 июля глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что потери российских сухопутных войск в Украине достигают 50 тыс. убитыми и ранеными