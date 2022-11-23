Относительно "хороших" россиян и разного отношения к путинскому режиму и российскому народу…

Я со всей ответственностью заявляю: кто поведется на этот, извините, "разводняк", - тот будет последним дураком, а если это произойдет с украинскими чиновниками или политиками (даже после всего, что произошло), - то можете считать его или ее неадекватными реалиям и некомпетентными.

Свидетельствую, что лично потратил много лет своей профессиональной жизни на попытку избежать базового конфликта с разными российскими режимами и, соответственно, российско-украинской войны. Делал это и на высоких властных должностях, и как дипломат, аналитик, общественный деятель. Лично общался со многими реально влиятельными представителями их правящей верхушки (включая нынешних руководителей).

Кто поведется на этот, извините, "разводняк", - тот будет последним дураком, а если это произойдет с украинскими чиновниками или политиками (даже после всего, что произошло), - то можете считать его или ее неадекватными реалиям и некомпетентными

Ошибочно считал (правда, только где-то до конца прошлого века), что путем разумных компромиссов можно уладить с ними споры.

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В реалиях это все только давало возможность оттянуть широкомасштабную войну и столкновение. Наше противостояние с российским режимом и российским населением – экзистенциальное: либо выживем мы как единый народ и сильная европейская страна, либо они как территория между Европой и Азией, на который будет проживать воинственное население с размытыми ориентирами при отсутствии общих консолидационных человеческих ценностей.

Если услышите россиянина, призывающего не переносить на него последствия преступных действий путинского режима – не ведитесь: у каждого из них было множество шансов в течение десятков лет сделать свои шаги

Если услышите россиянина, призывающего не переносить на него последствия преступных действий путинского режима – не ведитесь: у каждого из них было множество шансов в течение десятков лет сделать свои шаги. И в начале 2000-х это не требовало какой-либо отваги или даже смелости. Они ТАК захотели САМИ. Это их творение и их ОБЩАЯ ответственность.

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Если услышите от американцев, европейцев, что нужно путинский режим устранить, а к власти привести демократичных "хороших русских", – наберитесь терпения и объясните партнерам их глубокую ошибку.

Если услышите украинцев, призывающих к тому же, – знайте: они ПРЕДАТЕЛИ и потенциальные "приглашатели" агрессии и войны на наши земли. Гоните их с их умеренной, "мудрой" нейтральной позицией грязной метлой.

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат

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