"Хорошие новости – дипломатия продолжает работать": Блинкен обсудил с Кулебой итоги встречи с Лавровым

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве", – отметил министр.



Кулеба выразил благодарность Блинкену за тесную координацию в переговорах с Россией. Глава МИД Украины подчеркнул, что дипломатия в вопросе разрешения конфликта на Востоке Украины продолжает работать.



"Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", – написал Кулеба.



Также министр обсудил с госсекретарем США дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, в пятницу, 21 января, в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которых Москва требует от Запада. После переговоров стало известно, что США дадут РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе.

Кулеба заявил, что Лавров в переговорах с Блинкеном действовал по методичке Кремля и распространял нарратив, что Украина агрессивна и представляет опасность для РФ.

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