"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": российский оккупант о ситуации на фронте, - перехват

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелых... Три тяжелых... Воды нет, еды – нет", - рассказал оккупант.

Связь на фронте нестабильная, поскольку электроснабжение отсутствует.

"Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все. Что-то сейчас будем делать, пока не село", - добавил российский захватчик.

Относительно поддержки других подразделений, рашист сказал: "Вроде бы собираются, но они не могут пробиться".

18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.

В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке.

25 августа, украинские силыликвидировали 2 склада с боекомплектами, 1 базу и 2 командных пункта россиян на оккупированных территориях.

В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили склад россиян с боеприпасами.

ГУР перехватило разговор военного "ДНР" с женой, где они обсуждают уничтоженный российский склад с боеприпасами армии РФ.

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