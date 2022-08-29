"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": российский оккупант о ситуации на фронте, - перехват
ГУР перехватило разговор оккупанта, служащего в составе армии РФ с российским гражданским. Рашист жалуется на тяжелое положение на войне в Украине
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Хорошего вообще очень мало. Раненых много, тяжелых... Три тяжелых... Воды нет, еды – нет", - рассказал оккупант.
Связь на фронте нестабильная, поскольку электроснабжение отсутствует.
"Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все. Что-то сейчас будем делать, пока не село", - добавил российский захватчик.
Относительно поддержки других подразделений, рашист сказал: "Вроде бы собираются, но они не могут пробиться".
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