"Хорошая новость": Кулеба заявил, что россияне "уже торгуются" по теме Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Об этом передает Укринформ.

"Хорошая новость: они уже торгуются. Если начиналось сначала со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь уже речь идет о ее повестке дня", - сказал Кулеба.

Он отметил, что саммитом Крымской платформы Украина показала, что Крым никогда не забудут, и это не та тема, по которой возможны компромиссы.

"Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня при любых обстоятельствах. Вопрос в том, скажем так, как это будет публично освещаться, но на самом деле встреча с Путиным - это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого соскочить, и вот фундаментальная разница между нами", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что украинская сторона призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории.

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