Хорошая идея - самый дорогой бразильский футболист "Шахтера" заговорил об украинском гражданстве
Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал, что размышляет о принятии украинского гражданства
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".
Тете считает, что украинское гражданство – это хорошая идея.
"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, да еще не знаю. Мне не трудно было адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение не приняло, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать", - сказал бразилец.
Тете перешел в "Шахтер" из бразильского "Грэмио" в 2019 году за 15 млн евро. Сейчас бразилец оценивается в 20 млн евро – это самый большой показатель в донецком клубе.
На счету 21-летнего Тете 25 матчей, 9 голов и 2 ассиста. Футболист играл за молодежные сборные Бразилии, но в основном не вызывался.
Футболист женат на украинке Татьяне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.04
- Актуальное
- Важное