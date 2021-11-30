Хорошая идея - самый дорогой бразильский футболист "Шахтера" заговорил об украинском гражданстве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".



Тете считает, что украинское гражданство – это хорошая идея.



"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, да еще не знаю. Мне не трудно было адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение не приняло, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать", - сказал бразилец.



Тете перешел в "Шахтер" из бразильского "Грэмио" в 2019 году за 15 млн евро. Сейчас бразилец оценивается в 20 млн евро – это самый большой показатель в донецком клубе.



На счету 21-летнего Тете 25 матчей, 9 голов и 2 ассиста. Футболист играл за молодежные сборные Бразилии, но в основном не вызывался.



Футболист женат на украинке Татьяне.

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