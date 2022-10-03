"Хорошая физподготовка": Лукашенко потребовал заставить детей убирать урожай

Об этом заявил президент Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что в текущем году сложились очень благоприятные условия для экспорта продовольственной продукции.

"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, – не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - отметил беларусский лидер.

Особое внимание он обратил на необходимость качественно и вовремя завершить уборочную кампанию, в частности по сбору картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

"Мобилизуйте всех", - потребовал глава государства. Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий. При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, убежден Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что опыт прошлых лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к работе.

"Если человек пойдет 5-6 часов поработает – и родителям на радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я – точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизуйте студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас – так весной".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb