"Хорошая физподготовка": Лукашенко потребовал заставить детей убирать урожай
Лукашенко призвал объявить всеобщую мобилизацию на сбор урожая, привлекая для помощи аграриям даже учеников
Об этом заявил президент Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Он обратил внимание, что в текущем году сложились очень благоприятные условия для экспорта продовольственной продукции.
"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, – не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - отметил беларусский лидер.
Особое внимание он обратил на необходимость качественно и вовремя завершить уборочную кампанию, в частности по сбору картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.
"Мобилизуйте всех", - потребовал глава государства. Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий. При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, убежден Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что опыт прошлых лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к работе.
"Если человек пойдет 5-6 часов поработает – и родителям на радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я – точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизуйте студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас – так весной".
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