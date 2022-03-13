Хоронят от санкций: 139-метровую яхту Абрамовича перегнали из Испании в Черногорию
139-метровую яхту Solaris, принадлежащую российскому олигарху Роману Абрамовичу, перегнали из порта в Испании в Черногорию
Об этом сообщает " УП " со ссылкой на портал Marine Traffic .
По данным международного портала, яхта Романа Абрамовича Solaris переплыла из порта в Барселоне в черногорский Тиват.
Вероятно, что российско-израильский олигарх решил спрятать свою 139-метровую в Черногории, потому что эта страна не является членом ЕС, и судно не арестуют из-за санкций.
- 11 марта Канада ввела санкции против пяти россиян , среди которых Роман Абрамович, и запретила 32 российским компаниям получать оборонное оборудование из страны.
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