Хомуты, удавки и молитва на стене: на освобожденной Харьковщине нашли еще одну застенку
Правоохранители обнаружили очередную застенку оккупантов в Харьковской области, в городе Волчанск
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .
По данным ведомства, на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и застенку для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.
Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек.
В полиции сообщили, что в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное. В этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву.
Полицейские работают с находившимся в оккупации местным населением и устанавливают пострадавших, которых оккупанты незаконно содержали в помещении застенки-тюрьмы.
- Ранее в Харьковской области уже были найдены застенчивые кафиров - в Казачьей Лопане и Балаклее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.81
Покупка 40.81Продажа 41.73
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.28
- Актуальное
- Важное