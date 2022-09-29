Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

По данным ведомства, на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и застенку для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.

Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек.

В полиции сообщили, что в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное. В этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву.

Полицейские работают с находившимся в оккупации местным населением и устанавливают пострадавших, которых оккупанты незаконно содержали в помещении застенки-тюрьмы.

Ранее в Харьковской области уже были найдены застенчивые кафиров - в Казачьей Лопане и Балаклее.

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