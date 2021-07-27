Главнокомандующий ВСУ Хомчак уходит с поста
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак уходит с поста
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Еспресо.TV.
"С должности уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты", - сказал Никифоров.
По его словам, на место Главнокомандующего ВСУ назначен Валерий Залужный. Он до этого был командующим оперативного командования "Север".
"Хомчак соответственно переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит нынешний первый заместитель Михаил Коваль", - добавил Никифоров.
Заметим, что с февраля 2017 года Хомчак занимал должность главного инспектора Министерства обороны.
21 мая 2019 года назначен Начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Виктора Муженко. 31 мая введен в состав Совета национальной безопасности и обороны.
5 декабря 2019 года Хомчаку присвоено звание генерал-полковника.
27 марта 2020 года в связи с разделением должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначен Главнокомандующим ВСУ.
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