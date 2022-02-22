"Холодный расчет": политолог Рудык назвал признание "Л/ДНР" Россией "переходом к новому инструментарию"

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Это не отчаяние, это холодный расчет - переход к другому сценарию и инструментарию. Я тоже удивляюсь наивным мыслям: "О, классно, Путин отказался от "Минская-2". Россия от своей любимой игрушки, от действенного инструмента давления на Украину и на Запад просто так не откажется", – отметил Рудык.



По мнению политолога, это значит, что в обозримом будущем Украине попытаются навязать что-то другое.



"По сути, то, что произошло с признанием "Л/ДНР" - запад войск, официальный только с точки зрения России. Она туда завела якобы своих миротворцев. Если бы мы выполнили Минск под указку РФ в ее трактовке, те же миротворцы там с только в виде "народных милиций" и подобных образований.Нам навязывают грузинский сценарий до 2008 года, они тогда, в 90-х, пошли на размещение российских миротворцев. Они дали согласие, чтобы они разместили в так называемых Абхазии и Южной Осетии российских миротворцев,

которые, по факту, были оккупационными войсками", - добавил он.



Он считает, что подобный сценарий предполагали минские соглашения.



"Мы не захотели, не продавили нас и Запад, и Запад нас не продавил или не смог продавить. Россияне будут навязывать нам другой статус кво, потому что, они увидели, что то, что они хотят просто не удастся. И перешли к нового плана действий с признанием", - подытожил Рудык.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса.

Совет Федерации и Госдума России единогласно приняли решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР".