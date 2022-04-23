"Холодноярцы" разбили колонну российской бригады, совершавшей военные преступления в Буче, - Роман Доник
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли существенные потери российским военным
Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.
По его информации, украинским военным противостоял российский 64-й ОМСБР, ранее воевавший в Буче Киевской области. Он также опубликовал снимки с поля боя, на которых снята разрушенная техника.
"Страстная пятница сегодня. 64 ОМСБР россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли Холодноярцев. Пришли. Прилегли. Красивое.", - написал он.
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