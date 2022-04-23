"Холодноярцы" разбили колонну российской бригады, совершавшей военные преступления в Буче, - Роман Доник

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

По его информации, украинским военным противостоял российский 64-й ОМСБР, ранее воевавший в Буче Киевской области. Он также опубликовал снимки с поля боя, на которых снята разрушенная техника.

"Страстная пятница сегодня. 64 ОМСБР россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли Холодноярцев. Пришли. Прилегли. Красивое.", - написал он.