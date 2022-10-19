Холоднояровцы показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении
Артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ показали, как бьют по позициям российских захватчиков на Бахмутском направлении
Об этом говорится в фейсбуке бригады.
"Ничего особенного, просто точная работа холодноярских артиллеристов по позициям россиян.
Держим Бахмутское направление и не даем оккупантам прорваться в города", - подчеркнули военные.
- 10 октября Генштаб показал, как работают мобильные группы ПВО Вооруженных сил Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное