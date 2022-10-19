Об этом говорится в фейсбуке бригады.

"Ничего особенного, просто точная работа холодноярских артиллеристов по позициям россиян.

Держим Бахмутское направление и не даем оккупантам прорваться в города", - подчеркнули военные.

10 октября Генштаб показал, как работают мобильные группы ПВО Вооруженных сил Украины.

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