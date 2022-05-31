Холоднояровцы из 93-й ОМБр показали, как сбили российский вертолет "Аллигатор"

Об этом бойцы бригады сообщили в Facebook, выложив видео.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный Яр сегодня днем сбила российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об сбитом "Аллигаторе" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетели два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что союзники поддержали Украину более чем на $7 млрд за время масштабной войны.

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