"Холоднояровцы" из 93-й бригады уничтожили очередную колонну военной техники захватчиков. Видео

Соответствующее видео опубликовали на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Камеры наших беспилотников зафиксировали, как подул огонь новый из Холодного Яра. Наслаждаемся", - подписали видео военные.





На кадрах видна колонна военной техники, которая после работы нашей артиллерии превращается в металлолом.

В среду, 13 апреля, Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области два вражеских самолета

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