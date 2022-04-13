"Холоднояровцы" из 93-й бригады уничтожили очередную колонну военной техники захватчиков. Видео
93-я ОМБр Холодный Яр продолжает уничтожать российских оккупантов и их технику
Соответствующее видео опубликовали на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.
"Камеры наших беспилотников зафиксировали, как подул огонь новый из Холодного Яра. Наслаждаемся", - подписали видео военные.
На кадрах видна колонна военной техники, которая после работы нашей артиллерии превращается в металлолом.
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