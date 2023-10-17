Холодно, но без дождя: прогноз погоды на 18 октября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

18 октября в Украине осадки не прогнозируются. Будет сухая воздушная масса с ночными и утренними туманами.

На западе прогнозируют переменную облачность

В западной части осадков не будет, но солнышко, время от времени, будут прикрывать облака.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0…-2 °C, а днем до +12 °C.

Ночной западный ветер днем сменится юго-западный, 7-12 м/с.

В других регионах температура воздуха будет колебаться

На юге, севере, востоке и в центре в ближайшую ночь 0...+5 °C, местами 0...-2 °C.

В течение дня +7...+13 °C, в южной части до +17 °C.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В столице дождей тоже не будет

В Киеве в среду осадков не ожидается, переменная облачность.

Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +1...+4 °C, а днем +9...+11 °C.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Какая будет погода этой недели

Четверг еще без осадков, а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Лишь южная часть будет принадлежать теплой погоде.

Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины, включая Киев, возможен мокрый снег.

Фото: Наталья Диденко