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Холодно, но без дождя: прогноз погоды на 18 октября от Натальи Диденко

17 октября, 2023 вторник
12:58
Общество

В среду, 18 октября, погода в Украине будет сухая, но холодная. Самая низкая температура воздуха прогнозируется на севере и западе, где возможен до -2 °C. Теплее всего будет на юге

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

18 октября в Украине осадки не прогнозируются. Будет сухая воздушная масса с ночными и утренними туманами.

На западе прогнозируют переменную облачность

В западной части осадков не будет, но солнышко, время от времени, будут прикрывать облака.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0…-2 °C, а днем до +12 °C.

Ночной западный ветер днем сменится юго-западный, 7-12 м/с.

В других регионах температура воздуха будет колебаться

На юге, севере, востоке и в центре в ближайшую ночь 0...+5 °C, местами 0...-2 °C.

В течение дня +7...+13 °C, в южной части до +17 °C.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В столице дождей тоже не будет

В Киеве в среду осадков не ожидается, переменная облачность.

Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +1...+4 °C, а днем +9...+11 °C.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Какая будет погода этой недели

Четверг еще без осадков, а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Лишь южная часть будет принадлежать теплой погоде.

Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины, включая Киев, возможен мокрый снег.

Фото: Наталья Диденко

  • Как прогнозировалось накануне, начало новой недели принесло осадки и похолодание. Во вторник в большинстве областей предполагается +8...+12°C, на юге температура достигнет +12...+16°C.
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