Холодно, но без дождя: прогноз погоды на 18 октября от Натальи Диденко
В среду, 18 октября, погода в Украине будет сухая, но холодная. Самая низкая температура воздуха прогнозируется на севере и западе, где возможен до -2 °C. Теплее всего будет на юге
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
18 октября в Украине осадки не прогнозируются. Будет сухая воздушная масса с ночными и утренними туманами.
На западе прогнозируют переменную облачность
В западной части осадков не будет, но солнышко, время от времени, будут прикрывать облака.
Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 0…-2 °C, а днем до +12 °C.
Ночной западный ветер днем сменится юго-западный, 7-12 м/с.
В других регионах температура воздуха будет колебаться
На юге, севере, востоке и в центре в ближайшую ночь 0...+5 °C, местами 0...-2 °C.
В течение дня +7...+13 °C, в южной части до +17 °C.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В столице дождей тоже не будет
В Киеве в среду осадков не ожидается, переменная облачность.
Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +1...+4 °C, а днем +9...+11 °C.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Какая будет погода этой недели
Четверг еще без осадков, а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Лишь южная часть будет принадлежать теплой погоде.
Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины, включая Киев, возможен мокрый снег.
Фото: Наталья Диденко
- Как прогнозировалось накануне, начало новой недели принесло осадки и похолодание. Во вторник в большинстве областей предполагается +8...+12°C, на юге температура достигнет +12...+16°C.
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