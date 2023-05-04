Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0. В ворота "Вест Хэма" забили Натан Аке, Фил Фоден и Эрлинг Холланд.

Гол Холланда стал для него 35-м в нынешнем чемпионате. Норвежец превзошел рекордные достижения англичан Энди Коула и Алана Ширера, забивших по 34 мяча за "Ньюкасл" в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно.

Команда Хосепа Гвардиолы имеет 79 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ближайший преследователь – "Арсенал" – отстает на 1 пункт и сыграл на игру больше.

"Вест Хэм" борется за выживание. За 4 матча до конца сезона у лондонцев всего 4 балла отрыва над зоной вылета.

Английская Премьер-лига

28-й тур. Перенесенный матч

3 мая

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 3:0

Голы: Аке, 50, Холланд, 70, Фоден, 85