Холланд побил бомбардирский рекорд АПЛ, а "Ман Сити" разгромил "Вест Хэм"
В перенесенном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромно победил "Вест Хэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0. В ворота "Вест Хэма" забили Натан Аке, Фил Фоден и Эрлинг Холланд.
Гол Холланда стал для него 35-м в нынешнем чемпионате. Норвежец превзошел рекордные достижения англичан Энди Коула и Алана Ширера, забивших по 34 мяча за "Ньюкасл" в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно.
Команда Хосепа Гвардиолы имеет 79 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ближайший преследователь – "Арсенал" – отстает на 1 пункт и сыграл на игру больше.
"Вест Хэм" борется за выживание. За 4 матча до конца сезона у лондонцев всего 4 балла отрыва над зоной вылета.
Английская Премьер-лига
28-й тур. Перенесенный матч
3 мая
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Аке, 50, Холланд, 70, Фоден, 85
- 26 апреля в 33 туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 4:1.
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