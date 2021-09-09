Холифилд продемонстрировал в какой форме находится перед возвращением на ринг в 58 лет
Американский боксер Эвандер Холифилд провел открытую тренировку перед поединком против экс-чемпиона UFC бразильца Витора Белфорта
Видео с тренировки Холифилд выложил в Instagram.
На кадрах видно, что 58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе подошел к бою в хорошей физической форме.
Бой между Холифилдом и 44-летним Белфорт станет главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоится 11 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.
Сначала с Белфорт должен был боксировать другой американский боксер - Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавируса.
Эвандер Холифилд последний раз он выходил на ринг в 2011 году. Витор Белфорт - ексчемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).
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7 сентября стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет поединок против ексчемпиона UFC бразильца Витора Белфорта .
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