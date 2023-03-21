Холифилд назвал тяжеловеса с самым мощным ударом
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что среди его соперников самым мощным ударом обладал Джордж Форман
Об этом сообщает Boxing Social .
По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и сверхтяжелом весе, самым мощным ударом среди его соперников владел американец Джордж Форман, победивший по очкам в 1991 году.
"Сильнее всего меня ударил Джордж Форман. Когда он попал в 11-м раунде, я вернулся в угол и спросил, выбил ли он мне все зубы" - рассказал Эвандер Холифилд, также встречавшийся с другими легендами бокса - американцами Майком Тайсоном, Риддиком Боу и британцем Ленноксом Льюисом.
Джордж Форман был чемпионом мира в хевивейте и встречался с Мохаммедом Али, которому проигравший в 1974 проиграл в легендарном поединке, который назвали "Грок в Джунглях". За 20 лет Форман в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории.
- 1 марта Майк Тайсон также назвал Джорджа Формана тяжеловесом с сильнейшим в истории ударом.
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