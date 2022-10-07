Холера снова возвращается, - председатель ВОЗ
Заболеваемость холерой в 2022 году возросла, и болезнь может "нежелательно возвращаться", поскольку война, бедность и изменение климата создают идеальные условия для ее распространения
Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
"Вспышки становятся все более смертоносными - средний уровень смертности в этом году втрое превышает этот показатель за последние 5 лет", - сказал он.
По его словам, с начала 2022 года 27 стран сообщили о вспышках холеры. Так, в Сирии заявили о 10 тысячах подозрительных случаев, кроме того, заявления поступали от Гаити, которая уже была на пороге объявления свободной от холеры.
Известно, что холера приводит к употреблению пищи или воды, зараженных холерными бактериями. Как правило, бактерии поступают вместе с фекалиями зараженного человека и быстро распространяются в районах с плохими санитарными условиями или недостаточной очисткой сточных вод.
Если вовремя не приступить к лечению заболевания, то через несколько часов холера может убить человека.
- 10 июня британская разведка сообщила, что временно оккупированному российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая
- 11 июня в Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о вероятности распространения холеры в Украине, способе заражения и лечения. Позже в Минздраве сообщили, что в Украине не зафиксировали случаев заражения холерой, но трудно получить информацию с временно оккупированных территорий.
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