Холера, дизентерия и кишечная палочка: 100 тыс. мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии, - горсовет
Около 100 тысяч мариупольцев под угрозой смертельной опасности не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Отмечается, что сейчас температура воздуха достигает 20 градусов, поэтому в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.
"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- Напомним, в Мариуполе оккупанты заставляют учеников писать в тетрадях, что их город – это часть Ростовской области РФ.
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