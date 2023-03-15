Холанд забил 5 голов и помог "Ман Сити" уничтожить "Лейпциг" в Лиге чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" уверенно победил немецкий "Лейпциг"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Манчестере, закончился победой "Сити" со счетом 7:0.
Пента-трик в ворота "Лейпцига" оформил Эрлинг Холланд. Еще по голу забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне.
Первая встреча команд закончилась вничью 1:1. Так что по сумме двух матчей "Ман Сити" идет дальше.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
14 марта
"Манчестер Сити" (Англия) – "Лейпциг" (Германия) 7:0
Голы: Холланд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2
Первый матч – 1:1
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