Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Манчестере, закончился победой "Сити" со счетом 7:0.

Пента-трик в ворота "Лейпцига" оформил Эрлинг Холланд. Еще по голу забили Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне.

Первая встреча команд закончилась вничью 1:1. Так что по сумме двух матчей "Ман Сити" идет дальше.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

14 марта

"Манчестер Сити" (Англия) – "Лейпциг" (Германия) 7:0

Голы: Холланд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2

Первый матч – 1:1