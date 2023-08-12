Холанд оформил дубль и принес "Ман Сити" победу в первом матче нового сезона АПЛ
Сегодня, 11 августа, "Манчестер Сити" победил "Бернли" в первом матче нового сезона АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч-открытие нового сезона АПЛ закончился победой "Сити" со счётом 3:0. Дубль в ворота "Бернли" оформил норвежский форвард Эрлинг Холланд. Еще один мяч забил Родри.
В следующем туре АПЛ, 19 августа, "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла".
"Бернли" ждет встреча с "Лутон Таун", однако игра перенесена. Так что команда Венсана Компани будет готовиться уже к третьему туру, где встретится с "Астон Виллой".
Английская Премьер-лига
1-й тур
11 августа
"Бернли" – "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Холланд, 4, 36, Родри, 75
Фото: Getty Images
- Вечером субботы, 10 июня, миланский "Интер" уступил английскому "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
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