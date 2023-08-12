Холанд оформил дубль и принес "Ман Сити" победу в первом матче нового сезона АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч-открытие нового сезона АПЛ закончился победой "Сити" со счётом 3:0. Дубль в ворота "Бернли" оформил норвежский форвард Эрлинг Холланд. Еще один мяч забил Родри.

В следующем туре АПЛ, 19 августа, "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла".

"Бернли" ждет встреча с "Лутон Таун", однако игра перенесена. Так что команда Венсана Компани будет готовиться уже к третьему туру, где встретится с "Астон Виллой".

Английская Премьер-лига

1-й тур

11 августа

"Бернли" – "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Холланд, 4, 36, Родри, 75

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